Верховна Рада ухвалила житлову реформу. Що вона передбачає

250 народних депутатів проголосували за ухвалення житлової реформи

Верховна Рада України проголосувала за законопроект №12377 «Про основні засади житлової політики». Нова житлова реформа скасовує чинний Житловий кодекс 1983 року та змінює правила житлової сфери. Про це повідомила у коментарі «Укрінформу» голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає «Главком».

Відомо, що за житлову реформу проголосували 250 нардепів. Робота над документом реформи тривала понад п’ять місяців, до неї було внесено близько 2 тис. правок.

Згідно з ухваленою реформою, відтепер безплатне житло зможуть отримати військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Іншим категоріям громадян, які були змушені чекати в черзі тривалий час, аби отримати помешкання, нададуть доступне і соціальне житло. «Доступне житло – це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах – за рахунок низки механізмів, які запроваджуються. Йдеться про кілька пільгових іпотек, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг тощо. Соціальне житло – це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої соціальної оренди», – пояснила Олена Шуляк.

Крім цього, реформа стосується й службового житла. Тепер його надаватимуть лише тимчасово. Також його не можна приватизувати, ним можна буде користуватися за пільгову орендну плату лише на період виконання службових обовʼязків.

Ще одним нововведенням реформи є оренда з правом викупу. Йдеться про можливість викупити житло, яке орендувалося протягом 10 років, але ця послуга доступна лише один раз. Зокрема, кошти які сплачував орендар, йтимуть до спеціального револьверного фонду. А також платежі за соціальну оренду. З цих коштів будуватимуть нове соціальне житло.

Власником згаданого соціального житла виступатиме громада. «Оренда з правом викупу – один з найпопулярніших інструментів у ЄС. Подібні механізми існують у різних країнах світу. Наприклад, в США така угода відома як lease with option to purchase або rent-to-own. У Великій Британії це називається rent-to-buy або lease option. На запровадженні цього інструменту наполягали міжнародні партнери», – розповіла Шуляк.

Головним інструментом нової житлової реформи є цифровізація, яка має запобігти корупції. Очікується створення єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла. Ця система має оцифрувати черги на квартири та об'єднати всі дані за такими критеріями: люди, житло та перелік доступних програм. «Жодного «ручного керування» чи загублених паперів. Ви зможете самостійно шукати житло, яке надається за підтримки держави або вашої громади. Система гарантує, що ваша черга чи право на пільгу зафіксовано й захищено», – підкреслила посадовиця.

Житлова реформа ще потребує нових законів як податковий та соціальних та низки нормативно-правових. Зокрема, законопроєкти щодо фонду житла соціального призначення. Незабаром очікується його реєстрація.

Нагадаємо, що нещодавно на сайті Верховної Ради України був зареєстрований закон № 14361. У законопроєкті йдеться про заборону в приватних закладах освіти мови країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Відповідний законопроєкт зареєстрували після недавнього скандалу навколо нелегальної школи на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Голосіївському районі Києва.

Раніше «Главком» писав про те, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу. Він має дати старт реформі ринку праці. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, над створенням документа Мінекономіки працювало понад два роки – у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.