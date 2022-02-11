Каша з цибулею та яєчне суфле: МОЗ затвердив зимове меню для дитсадочків

Сезонне меню, яке розробили у межах реформи Олени Зеленської, можна буде використовувати у повному обсязі або частково

Меню рекомендують використовувати для харчування дітей віком від одного до семи років

Міністерство охорони здоров’я затвердило нове триразове зимове меню для дитячих садочків. Сезонне меню на чотири тижні містить 160 рецептів, серед яких локшина з яблуками, каша «Артек» з цибулею та тушкований у сметані буряк. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

До наказу про затвердження нового меню додали технологічну документацію (технологічні картки) на страви та вироби. Дітям пропонується готувати локшину з яблуками, яєчне суфле, бурякове пюре, борщ з квасолею, смажену кольорову капусту, пшеничну кашу з цибулею та багато чого іншого.

Нове зимове меню у МОЗ рекомендують використовувати для харчування дітей віком від одного до семи років у закладах відпочинку та оздоровлення.

«Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів», – додали у МОЗ.

Сезонне меню створили в межах реформи сис­те­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, з 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська. Після того у мережі пронеслася хвиля жорсткої критики кулінара Клопотенка. Багато батьків скаржилися, що діти приходили додому голодні, а деякі обурені, що в харчуванні мінімізували цукор і сіль. Також директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж.

Згодом кухар Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах. Клопотенко погодився з тим, що зараз в країні це «болюча» тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.