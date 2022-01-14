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    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)

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    Батьки обурюються відсутністю цукру у какао - Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Батьки обурюються відсутністю цукру у какао
    Фото: Наталя Коренськая/Facebook

    Не всі батьки задоволені новими стравами

    Оновлене меню їдалень, яке запровадили із 1 січня 2022 року в українських школах і дитячих садках, уже другий тиждень поспіль активно обговорюють у соцмережах.

    Участь у розробці меню взяли перша леді Олена Зеленська та відомий кулінар Євген Клопотенко. У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів

    Утім, шкільні повари по різному підходять до втілення нових кулінарних ідей, чим нерідко викликають критику батьків, які діляться фото обідів у соцмережах.

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    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)
    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)

    Нагадаємо, директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж.

    Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка

    До слова, на початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

    Також перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.

    Теги: реформа школа батьки кулінар харчування Олена Зеленська перша леді
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    Меню від Клопотенка: соцмережі показали, чим насправді годують у школах (фото)