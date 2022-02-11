Плюс три області: «червона» зона розширилася
11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області
З п'ятниці, 11 лютого, в «червону» зону карантину перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Відповідне рішення було схвалене 8 лютого.
Такого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.
У «червоній» зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Натомість у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.
Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.
Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.
«Локдаунe не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону», – сказав Ляшко.
Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.
Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.
Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.