Плюс три області: «червона» зона розширилася

11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області

З п'ятниці, 11 лютого, в «червону» зону карантину перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Відповідне рішення було схвалене 8 лютого.

Такого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

У «червоній» зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Натомість у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

Графіка: МОЗ

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

«Локдаунe не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону», – сказав Ляшко.

Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.