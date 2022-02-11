  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Плюс три області: «червона» зона розширилася

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Локдаун вже діє у п'яти областях - Плюс три області: «червона» зона розширилася
    Локдаун вже діє у п'яти областях
    фото: glavcom.ua

    11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області

    З п'ятниці, 11 лютого, в «червону» зону карантину перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Відповідне рішення було схвалене 8 лютого.

    Такого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

    У «червоній» зоні забороняється:

    • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
    • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
    • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
    • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
    • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

    Натомість у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

    Графіка: МОЗ

    Графіка: МОЗ

    Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

    Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

    «Локдаунe не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону», – сказав Ляшко.

    Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

    Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

    Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Плюс три області: «червона» зона розширилася