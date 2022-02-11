Хотіли підірвати ФСБ у Minecraft: як у Росії з пальця висмоктують «тероризм»

У Росії не залишилося жодного працюючого інституту

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Никита Уваров – 5 лет за «покушение» на ФСБ в компьютерной игре. Двое его товарищей – 3 и 4 года условно за «изготовление взрывчатки»

Давайте начнем с того, что суд был закрытым, – и уже это уничтожает всякое доверие к приговору. Я намеренно не говорю об аргументе обвинения «они хотели взорвать ФСБ в Minecraft», хотя уровень абсурда он показывает отлично. Здесь достаточно внешних признаков, чтобы сказать любителям борьбы с «детьми-террористами»: никакой справедливостью тут нет.

Суды по терроризму в России закрыты, чтобы – что? Ответ прост: чтобы мы не видели, как «терроризм» высасывается из пальца.

Суды над детьми в России закрывают, чтобы не травмировать детей. А 5 лет колонии – это не травма?!

В стране не осталось ни одного работающего института, который не то что мог бы убедить нас в том, что приговор основан на реальности, а хотя бы просто заинтересовался этим делом. Госдума и парламентское расследование? – Да где вы вообще видели такое расследование? Детский омбудсмен? – Она еще не все сперматозоиды в мире спасла от мучительной кончины. Независимые СМИ? – Их как раз и не пускают, на пушечный выстрел. Процессом интересуются в основном «иностранные агенты», им, как всегда, надо куда больше агентов режима.

Все, что мы знаем о деле, кричит о том, что оно шито белыми нитками. Какие-то разговоры в чате, признания, выбитые на ночных допросах 14-летних детей и потерявшие силу после отказа от них. Пиротехника, ставшая взрывчаткой.

Каждого из нас, кто рос в 80-е, 90-е или нулевые, можно было бы сейчас посадить: читали не то, говорили не о том. Нам просто повезло, что государство тогда еще не успело догадаться, что терроризм – это не взрывы в метро, а дети с их играми.

Казахских террористов мы уже видели – помните джазмена? Ну вот, посмотрите теперь на российских.

А потом оберните голову – в Чечне у нас сидят сплошь государственные мужи, грозят резать головы и похищают строго в соответствии с законодательством РФ.

Террористические» статьи в их нынешнем виде должны быть отменены: в принципе, как явление. До Путина у нас не существовало никакого «оправдания терроризма», никакого «обучения» ему. Все это – лишь возможность посадить каждого, у кого дома лежит «Таинственный остров» и кто на Новый год покупал фейерверки. Именно возможность посадить любого и делает государство диктатурой. Именно поэтому нас так яростно убеждают, что враги не только вовне, но и внутри.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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