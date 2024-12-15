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Зеленський розповів про нову функцію у застосунку «Армія+»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів про нову функцію у застосунку «Армія+»
Найближчим часом в «Армію+» будуть додані підрозділи наших прикордонників
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів ЗСУ

У державному застосунку «Армія+» – тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії. Про це у вечірньому зверненні 15 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський.  

«Сьогодні – новий крок у нашому державному застосунку «Армія+»: тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії. Найближчим часом в «Армію+» будуть додані ще підрозділи наших прикордонників», – сказав президент.

За словами Зеленського, станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів ЗСУ.

«Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію», – додав глава держави.

Раніше Міноборони роз’яснило, які документи потрібні для переведення через «Армія+». 

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

 

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Теги: Міноборони армія документи Володимир Зеленський президент Позитив відео

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