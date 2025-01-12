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Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення

Ірина Бура
glavcom.ua
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Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення
Процедура оскарження висновку розпочинається з письмової подачі скарги
фото з відкритих джерел

Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України, місце проживання чи реєстрації людини не має значення

Українцям роз’яснили, як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК. Для цього передбачена подача скарги у паперовій або електронній формі протягом 40 днів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування особи.

Центр оцінювання функціонального стану особи:

  • здійснює організаційно-методичне консультування експертних команд;
  • перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та прийнятих до 01.01.2025 рішень МСЕК;
  • розглядає скарги на рішення експертних команд.

Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України, місце проживання чи реєстрації людини не має значення. До їх складу входять лікарі з різних державних закладів охорони здоров'я.

Однак виникають випадки, коли людина не погоджується з висновком експертної групи. Для таких випадків розроблено процедуру оскарження висновку.

Подати скаргу можна:

у паперовій формі – надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;
в електронній формі – звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.
Строк подання скарги – 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).

«Якщо ви пропустили строк подання скарги з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, військова служба), ви можете подати клопотання про його поновлення. Центр розгляне клопотання протягом 5 робочих днів», – пояснило МОЗ.

Результати розгляду скарги:

  • підтвердження оскаржуваного рішення;
  • скасування оскаржуваного рішення;
  • формування нового рішення.

Нагадаємо, після ліквідації медико-соціальних експертних комісій в Україні створено понад тисячу експертних команд. Вони мають оптимізувати розгляд справ.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як відомо, з 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди. Міністерство охорони здоров'я пояснило, як функціонуватиме нова система.

Експертні команди проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи. До їхнього складу увійдуть лікарі, затверджені керівником закладу охорони здоров'я. Принципом відбору стануть кваліфікація лікарів та їхній досвід. Медичні працівники повинні мати щонайменше один рік медичної практики.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

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Теги: Володимир Зеленський президент Міністерство охорони здоров'я МСЕК закон Україна

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