В Україні пів години тривала масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

Тривогу у Києві оголосили о 16:31, потім сигнал почав ширитися областями країни

У неділю ввечері, 15 грудня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу у Києві оголосили о 16:31. Потім сигнал почав ширитися областями країни.

Мапа тривог України попереджала про небезпеку мешканців Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Київської областей.

Через декілька хвилин військові назвали причину.

«Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога», – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

О 17:04 у Києві та областях почалися відбої тривог.

Нагадаємо, 14 грудня масштабна повітряна тривога тривала менше години.

Із вечора 13 грудня та вночі тривога на Київщині оголошувалася тричі. Російські загарбники знову атакували Україну ворожими дронами. На Київщині уламки впали в одному з населених пунктів.