Україна та США домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки

Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам

Участь у зустрічі взяли також директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек і посол Штатів в Україні Бріджит Брінк

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією США, яку очолив посол з особливих доручень Державного департаменту Натаніель Фік, головною темою була кібербезпека. Про це він повідомив у соцмережі.

Участь у зустрічі взяли також директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек і посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

«Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист», – зазначив міністр.

Україна, як наголосив він, уже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями.

Разом із командою Умєров представив американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони, зокрема застосунки «Армія+» та «Резерв+» і єдину екосистему для військових потреб DELTA. Також поінформував про створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

«Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки», – повідомив глава Міноборони.

Він акцентував, що пріоритетним є збільшення інвестицій в українські інновації, посилення невразливої до ворожих атак цифрової інфраструктури та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту.

Міністр подякував партнерам зі США за всебічну підтримку України й допомогу в розбудові кіберзахисту.

Нагадаємо, під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки.