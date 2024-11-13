Уряд розширив соціальні гарантії для родин військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю

Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць

Сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Про це пише Урядовий портал.

Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Також Уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя.

Зміни вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» та від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Нагадаємо, у 2024 році фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн.

Зокрема, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Раніше набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.