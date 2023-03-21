Головна Думки вголос Вікторія Балицька
search button user button menu button
Вікторія Балицька Журналістка

Історія дівчинки із скакалкою. Інший погляд на конфлікт

glavcom.ua
Дівчинка просто хотіла пострибати
скріншот з відео

Що не так з реакцією українців на подібні ситуації

А нічого, що дівчинка із скакалкою, яку багато хто називає дуже добре вихованою, у тому безглуздому (в дріб’язковості причини) приріканні каже «там сидять алкаші»? Я почула в цих словах зверхню зневагу до цілої категорії фактично хворих людей. Алкоголізм, як би ми не ставилися до нього, – це хвороба. І ми не знаємо що кого привело до цього особистого пекла. А скільки ветеранів потрапляє в цю залежність…

І старечий маразм – теж хвороба, між іншим. Змінений стан свідомості.

Провокувати холоднокровно старшу жінку, яка, судячи з її неадекватної вимоги до дівчинки і лексики, не зовсім в собі, як мінімум жорстоко. І просто безглуздо. Я в цій ситуації не бачу предмету суперечки вартого для прояву принциповості. Для впертості хіба що.

Не поділяю колективного захвату.

Більше того, вважаю його шкідливим – він може створити суспільний стереотип, що всі старші люди неадекватні і з ними можна не рахуватися, а свобода дій будь якого підлітка – то абсолютна цінність. А цей кейс відтепер найімовірніше екстраполюватиметься на будь яку ситуацію.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці діти батьки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оприлюдено список претендентів на посаду глави НАБУ
Оприлюдено список претендентів на посаду глави НАБУ
25 лютого, 13:51
Українські військові б'ються за майбутнє своєї країни
Українці здатні перемогти Путіна. А як щодо Заходу?
13 березня, 19:00
Українські воїни зупинили підступного ворога
Короткий підсумок року Великої Війни
23 лютого, 16:10
Після завершення війни боротьба почнеться з крадіями та корупціонерами
Нас чекає запекла боротьба за європейське майбутнє України
10 березня, 18:48
Цьогоріч українці будуть без довгих великодніх канікул
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
14 березня, 06:38
Щоб урятувати хлопчика, вогнеборці скористалися драбиною
На Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера
12 березня, 16:17
Уральський митрополит закликав бити дітей, щоб підготувати їх до дорослого життя
Уральський митрополит закликав бити дітей, щоб підготувати їх до дорослого життя
11 березня, 14:09
Китай переживає не найкращі часи через російську агресію в Україні
Соратник Зеленського побачив, як Китай хоче рятувати Путіна
16 березня, 14:09
Учителя, який вважає себе жінкою, відсторонили від роботи через гіганські штучні груди
Учителя, який вважає себе жінкою, відсторонили від роботи через гіганські штучні груди
Вчора, 15:06

Вікторія Балицька

Історія дівчинки із скакалкою. Інший погляд на конфлікт
Історія дівчинки із скакалкою. Інший погляд на конфлікт
Як відрізнити реальну допомогу армії від політичного самопіару
Як відрізнити реальну допомогу армії від політичного самопіару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
42K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
21K
У Криму вибухи та стрілянина
18K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
13K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту