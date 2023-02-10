Хвилина мовчання: згадаймо вчителя Ігоря Бончева з Одещини

У чоловіка залишилися дружина та два маленькі сини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо вчителя Ігоря Бончева.

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Ігор Бончев працював учителем фізики та фізкультури у селі Введенка Саратської громади на Одещині. Герой загинув на Донеччині. Йому був лише 31 рік. Захищати Україну він пішов добровольцем.

Учителем Ігор Бончев пропрацював чотири роки, обравши професію за покликом серця.

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У 2018 році він влаштувався на роботу до місцевої школи, не маючи на той момент відповідної освіти. Однак одразу ж чоловік вступив до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського в Одесі, де отримав фах вчителя початкових класів.

Воїн та педагог народився 1 квітня 1991 року. У нього залишилися дружина Наталя та два маленькі сини – семирічний Аркадій та чотирирічний Назар.

Директор школи, у якій працював Ігор Бончев, розповів, що учні дуже поважали вчителя, бо він міг порозумітися з будь-якою дитиною. Педагог, у свою чергу, навчав своїх вихованців цінувати життя та любити Батьківщину.

А серед своїх колег він завжди був відкритим, товариським та доброзичливим. Коли над Україною нависла загроза, одразу добровільно став до лав ЗСУ та подався на фронт боротися з окупантами за перемогу, у якій не сумнівався.