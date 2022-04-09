У Лисичанську масові пожежі через обстріли: горить АЗС, підприємство (відео)

Внаслідок обстрілу в Сєвєродонецьку загинула жінка

Від самого ранку російські окупанти розстрілюють житлові квартали мирних міст Луганщини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини», - розповів він.

За його словами, в Лисичанську масові пожежі. В місті палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли.

У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.

Раніше Гайдай повідомив, що вночі росіяни штурмували Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – зайнявся багатоквартирний будинок.

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