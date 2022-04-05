Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям

Японія також забере 20 українських біженців з Польщі

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з українськими біженцями. Він анонсував новий пакет допомоги українцям. Про це повідомляє Japan Today.

Протягом трьох днів у Польщі Хаясі відвідав заклади для українських біженців у Варшаві та провів переговори з польськими чиновниками, міжнародними гуманітарними організаціями та громадянськими групами, щоб оцінити, як Японія може надати підтримку.

Уряд Японії виділить 100 млн доларів для розв'язання гуманітарних проблем. Японія також забере 20 українських біженців з Польщі.

Японія має надзвичайно сувору політику щодо біженців і не хоче повністю приймати трудових мігрантів, що робить її пропозицію прийняти українців незвичайною. Однак уряд обережно називає їх евакуйованими, і поки невідомо, чи змінить українська ситуація її імміграційну політику.

Токіо очікує, що ще 20 евакуйованих українців залишаться в Японії принаймні на шість місяців. Біженцям нададуть додаткову підтримку, якщо буде потрібно, сказав заступник міністра юстиції Джун Цусіма, який подорожує з Хаясі.

Раніше Токіо прийняв близько 300 інших українців, усі родичі близько 2 тис. українців, які проживають у Японії, які прибули самостійно з початку російського вторгнення.

Хаясі сказав, що він був вражений високим рівнем догляду та підтримки, що надається біженцям у Польщі, включаючи харчування, медичну допомогу, консультування для тих, хто отримав травму, та підтримку дітей.

«Те, що ми спостерігали тут, безумовно, допоможе нам спланувати нашу підтримку для них в Японії», – сказав він.

Очікується, що Хаясі та біженці прибудуть до Токіо у вівторок.

Нагадаємо, уряд Японії з 5 квітня вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Крім того, японські компанії попросять не розраховуватися рублями за постачання російських енергоносіїв.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.