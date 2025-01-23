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КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових

Іванна Гончар
glavcom.ua
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КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
фото з відкритих джерел

Українські війська, як і раніше, утримують десятки населених пунктів області, включно з райцентром Суджею

Станом на середину січня 2025 року, згідно з даними західних офіційних осіб, північнокорейські війська в Курській області, враховуючи поранених, вбитих, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон, солдатів армії КНДР, втратили близько чотирьох тисяч, майже тисячу солдатів загинули. Про це повідомляє ВВС Україна.

«Це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу Росії в Курській області, до якої у серпні минулого року увійшли українські війська, направили близько 11 000 військовослужбовців», – зазначив кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер.

Втратами вважаються вбиті, поранені, зниклі безвісти та ті, хто потрапив у полон. Водночас західні чиновники на умовах анонімності повідомили ВВС, що близько тисячі військовослужбовців загинули в бою.

«Це дуже високий рівень втрат, і він неприйнятний для північнокорейського контингенту без значного підкріплення»», – додав Френк Гарднер.

Незрозуміло, де поранені проходять лікування, і також незрозуміло, коли та в якому обсязі їх замінять. Проте вже ясно, що північнокорейський режим платить за допомогу Росії високу ціну. У середині січня Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила про загибель понад 300 північнокорейських солдатів, які воювали за Росію.

Щонайменше 2700, за їхніми даними, були поранені. У Курській області, куди в серпні 2024 року увійшли ЗСУ, тривають кровопролитні бої.
Російським військам вдалося відбити частину своєї окупованої території, але українські війська, як і раніше, утримують десятки населених пунктів області, включно з райцентром Суджею.

Зокрема, бої тривають на північний захід від Суджі в районі Кругленького, Ніколаєвки та Ніколаєво-Дар'їно, на північ від Суджі в районі сіл Черкаське Порічне, Погребки, Стара Сорочина та Нова Сорочина, а також на південь від Суджі в районі Махновки.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

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Теги: війна військові Північна Корея Україна Курщина

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