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Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні
Косіняк-Камиш зазначив, що у колі країн, які надають найбільшу військову допомогу Україні, панує думка про потребу подальшого функціонування формату «Рамштайн» з ключовою участю в ній США
фото: міноборони Польщі

Косіняк-Камиш: Ми завжди передаємо те, що можливо

Варшава готує черговий пакет військової допомоги для Києва. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі у форматі «Рамштайш».

«Польща готує черговий пакет допомоги для України, чергову партію допомоги. Ми завжди передаємо те, що можливо», – зазначив польський міністр.

Також він додав, що є межа (допомоги – ред.), яку Польща не переходить, і нею є «безпека польської держави».

Як повідомило міноборони Польщі, у Рамштайні польський міністр представив «дорожню карту» діяльності коаліції бронетанкових можливостей для підтримки України, а також інформацію на тему чергових пакетів допомоги.

Косіняк-Камиш також зазначив, що у колі країн, які надають найбільшу військову допомогу Україні, панує думка про потребу подальшого функціонування формату «Рамштайн» з ключовою участю в ній США.

«Цей формат себе виправдав. Безумовно, дуже важливою є роль НАТО. Але на мою думку, Контактна група, в якій ми беремо участь, має працювати й надалі», – підкреслив віце-прем’єр Польщі.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.  

Окрім того, Пентагон опублікував спільну заяву лідерів восьми коаліцій у межах «Рамштайну». Союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони мають оптимізувати надання допомоги Україні, підтримати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприятимуть взаємодії України з НАТО.

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Теги: Польща міністр Міноборони війна Володимир Зеленський Україна озброєння безпека військова допомога

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