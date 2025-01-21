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«Я хотів покинути бокс»: Усик розповів про важкий момент у кар’єрі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Я хотів покинути бокс»: Усик розповів про важкий момент у кар’єрі
Олександр Усик
фото: EPA-EFE

Український чемпіон розповів одну мотивуючу історію

Чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик розповів, як пережив свою першу поразку в аматорському боксі. Про це він розповів в інтерв'ю The Ring.

«Це був турнір у Криму. Мені тоді було дуже важко, я дійсно думав закінчити з боксом. Я думав, що я поганий боксер, якщо програв. «Приходжу додому, кажу батькові: "Привіт, я програв». Він сказав мені: «Добре, без проблем, спробуй ще». Я йому зізнався, що хотів закінчити з боксом, але мій батько розповів мені про Евандера Холіфілда і це змусило мене відкинути ці думки», – розповів Усик.

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Ф'юрі раніше кілька разів закінчував кар'єру, востаннє у серпні 2022 року. Після цього боксер повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, після чого ще двічі поступився Олександру Усику.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. 

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Олександр Усик бокс Україна

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