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Чи можна вийти на пенсію без стажу? Пояснення

Ірина Бура
glavcom.ua
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Чи можна вийти на пенсію без стажу? Пояснення
Після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія
фото з відкритих джерел

Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена

Деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж. Про це йдеться на порталі «Дія».

Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена.

Однак після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія.

Однак не всі громадяни можуть розраховувати на отримання цієї соціальної допомоги. Виплата не надається в таких випадках:

  • особа отримує пенсію, працює або має інший дохід;
  • хтось із сім'ї зробив покупку або оплату понад 50 тисяч гривень за рік до звернення;
  • середньомісячний дохід сім'ї перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
  • виявлені додаткові доходи, не вказані в декларації;
  • особа або її сім'я володіють другим житлом, що перевищує 21 квадратний метр на особу, або більш ніж одним транспортним засобом.

Ця соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується раз на шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.

Розмір цієї виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), і середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Але виплата не може перевищувати 3 028 гривень.

Нагадаємо, деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

Окрім того, українці можуть отримувати до 4,7 тис. грн надбавки до основного доходу або пенсії.

До слова, протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік. Таким чином, у цьому році мінімальна пенсія залишиться на нинішньому рівні. Її розмір, як і раніше, залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу.

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Теги: українці гривня пенсія пенсіонери гроші Україна трудова книжка стаж

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