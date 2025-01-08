Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Посол Оксана Драмарецька зауважила, що десь 25 тис. українців потрапили до США транзитом через Мексику
фото: Reuters

«Мексика вважає, що зброя для України призведе до ескалації війни Росії проти України»

У перші дні повномасштабного вторгнення Україна звернулася до Мексики з проханням надати зброю. Однак отримала відмову, адже мексиканська сторона вважає, що більше зброї призведе до ескалації. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла посол України у Мексиці Оксана Драмарецька.

«У перші дні вторгнення наш парламент звернувся до мексиканської сторони з проханням надати зброю. Але ми отримали негативну відповідь, адже Мексика вважає, що більше зброї призведе до ескалації конфлікту», – сказала дипломатка.

Водночас, як стверджує Драмарецька, мексиканський уряд допоміг тим, що розгорнув у місті Тіхуана (на кордоні зі США), а пізніше у Мехіко великі наметові містечка для українських біженців, які хотіли потрапити транзитом до США. Дипломатка зауважує, що десь 25 тис. українців потрапили до США транзитом через Мексику у період між березнем-червнем 2022 року:

«Мексиканські урядовці забезпечити ці табори усім необхідним – від триразового гарячого харчування, медобслуговування до Starlink для зв’язку».

Оксана Драмарецька розповіла, що у 2022 році Україна отримала від мексиканських фермерів насіння: «Пізніше того ж року ми отримали від мексиканських фермерів велику партію необхідного нам насіння (зернові та овочеві культури), яке було доставлене для потреб сільгоспвиробників Одещини. Низка великих мексиканських компаній зробили внески для потреб України. З 2022 року у цій країні пройшли протезування дев’ятеро українських поранених військовослужбовців». 

Також Оксана Драмарецька пригадала, що у перший день великої війни відбувся спільний демарш разом з послами країн ЄС, США, Канади, Австралії. У результаті тодішній міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда оприлюднив своє відеозвернення із засудженням російської агресії:

«Були зустрічі з різними представниками мексиканського Конгресу. У перші дні війни мене прийняв Голова комітету із закордонних справ Сенату Мексики. У приватних бесідах люди висловлювали те, що думали. Мексиканські політики все прекрасно розуміють. Нагадаю, що мексиканське посольство залишалося діючим у Києві після початку вторгнення. Вся інформація у тутешніх політиків про події була». 

Нагадаємо, що колишній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у 2022 році назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним.

Читайте також:

Теги: політика зброя посол дипломатія війна посольство Україна Мексика озброєння військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі Успенівки, Костянтинопольского, Сухі Яли та Зеленівка тривають напружені оборонні бої
Ворог намагається обійти оборону ЗСУ, але без результатів. Огляд з кількох напрямків Донбасу
27 грудня, 2024, 17:03
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
14 грудня, 2024, 09:26
Руський мир відкладає личинку скрізь, куди приходить
Руський мир відкладає личинку скрізь, куди приходить
23 грудня, 2024, 09:11
Ситуація на фронті 11 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року
11 грудня, 2024, 00:00
За словами президента, далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів
Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута»
10 грудня, 2024, 20:04
Триває 1033-й день повномасштабної війни
Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
22 грудня, 2024, 07:28
Зеленський подякував партнерам України за допомогу
США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський
26 грудня, 2024, 20:26
Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
26 грудня, 2024, 20:04
Атомний годинник, розроблений Національним інститутом метрології Китаю
Китай заявив про створення годинника, що здатен змінити війни майбутнього
Вчора, 10:17

Політика

Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій
Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
46K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
27K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
13K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
12K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua