На Курщині війська КНДР розгорнули унікальну систему ППО: чому росіяни її знищили

«Смішно... що Росія вдарила б по власному ЗРК», – зазначив польський аналітик WarVehicleTracker

Північнокорейські війська доставила до Курської області унікальну систему протиповітряної оборони, яку російські війська випадково знищили. Про це повідомляє Forbes.

Коли 12-тисячний 11-й армійський корпус КНДР прибув до Курської області для підтримки російських військ у протистоянні з Україною, вони привезли протитанкову техніку, гаубиці, ракетні установки та рідкісну систему ППО.

фото: WarVehicleTracker

Ця система була унікальним поєднанням колісного шасі, радара та пускових установок від російського ЗРК «Тор», який зазвичай монтується на гусеничній платформі. Її незвичний вигляд, імовірно, спричинив те, що російські військові не змогли ідентифікувати систему як свою техніку. В результаті російські дрони виявили й атакували техніку, прийнявши її за українську ППО.

Відео удару було поширене росіянами з переконанням, що вони знищили українську систему. Однак незалежні аналітики через кілька днів встановили, що об’єктом атаки була північнокорейська версія ЗРК «Тор» на колісній базі.

«Схоже, що те, що спочатку вважалося «радіолокаційною системою західного виробництва», насправді є північнокорейською версією ЗРК «Тор» на колісному шасі. Смішно... що Росія вдарила б по власному ЗРК», – зазначив польський аналітик WarVehicleTracker.

Forbes зауважує, що ця втрата значно послабила російсько-північнокорейське угруповання в Курській області, яке з листопада безуспішно намагається витіснити українські сили чисельністю 20 тис. військових. Зокрема, одна зі спроб штурму завершилася загибеллю й пораненням 200 північнокорейських солдатів, а під час іншого бою росіяни втратили цілий батальйон чисельністю 400 осіб.

Нагадаємо, що воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ відбили штурм військ Північної Кореї. Українські бійці знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.

Як повідомлялося, у Курській області загинули близько 300 солдатів з Північної Кореї. Такі дані повідомила Національна розвідувальна служба Республіки Корея.