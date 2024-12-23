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Стало відомо, скільки американців чекають завершення війни в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки американців чекають завершення війни в Україні
Половина американців чекає на завершення війни в Україні
фото із відкритих джерел

Американці, які підтримують республіканців, згодні на меншу підтримку України, тоді як громадяни демократичних поглядів – за збереження поточного рівня допомоги

Половина жителів США хочуть, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше, навіть якщо це означає, що Україна не поверне собі всі свої землі (50%). Принаймні такими є результати дослідження американської соціологічної служби Gallup. Згідно з опитуванням, такий варіант найбільше підтримують консервативні громадяни США (74%).

Серед опитаних прихильників демократів якнайшвидше завершення війни підтримують 30%. Серед незалежних виборців показник становив 47%.

За продовження війни виступило 48% респондентів. Серед них 69% демократів, 25% республіканців та половина незалежних виборців.

Крім того, 67% республіканців вважають, що США надсилають надто багато ресурсів на підтримку України. У серпні цей показник серед прихильників партії складав 43%. Аналогічної думки дотримуються 11% демократів та 35% незалежних виборців.

Стало відомо, скільки американців чекають завершення війни в Україні фото 1

«Американці також розділилися в думках щодо того, чи роблять США занадто багато (37%), оптимально (31%) чи недостатньо (30%) для допомоги Україні. Зараз більше американців, ніж у березні, вважають, що Сполучені Штати роблять належну кількість дій, які потрібні Україні, тоді як менше громадян США – роблять недостатньо», – йдеться у дослідженні. 

До слова, чверть американців упевнені, що після президентських виборів у США розпочнеться громадянська війна. Побоювання, що спалах насильства дуже або певною мірою ймовірний, поділяють 27% дорослих американців, зокрема 30% жінок і 24% чоловіків.

Так, 12% опитаних заявили, що особисто знають людину, яка могла б взяти в руки зброю, якби вважала, що Дональд Трамп обманом втратив перемогу на виборах. Зокрема 5% сказали, що знають когось, хто міг би зробити те саме, якби вважав, що Камалу Гарріс ошукав опонент на виборах.

Раніше стало відомо, що 41% американців вважають, що США роблять забагато для підтримки України. Цей показник значно зріс з червня цього року. 

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Теги: військова допомога Україна війна США соцопитування

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