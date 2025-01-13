Сили спецоперацій відбили штурм солдатів КНДР на Курщині

Бійці ССО натрапили на одного вцілілого бійця КНДР після штурму, однак він підірвав себе гранатою

Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до ночі на Курщині. Про це повідомляють ССО.

Українські бійці знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.

«Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам шостого полку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе.

Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у Курській області загинули близько 300 солдатів з Північної Кореї. Такі дані повідомила Національна розвідувальна служба Республіки Корея.

До слова, війська Північної Кореї наступають на Курщині великими штурмовими групами, попри часті атаки українських БпЛА. Саме тому вони зазнають таких великих втрат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.