Коли час на інвалідності не включать до страхового стажу: пояснення експертів

У Пенсійному фонді розповіли про важливу дату

В українському пенсійному законодавстві є кілька нюансів, пов’язаних із датою 1 січня 2004 року. Зокрема, якщо людина навчалася на стаціонарі у виші до цієї дати, то час зарахують до страхового стажу, важливого при виході на заслужений відпочинок. Про це пише «Пенсійний кур'єр».

Є подібні моменти, пов’язані й з перебуванням на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

Так, якщо це відбувалося до 1.01.2004, час перебування на інвалідності, пов’язаної з роботою людини, зараховується як у страховий стаж, так і у стаж, що дає право на пільгову пенсію (якщо нещасний випадок стався під час роботи в шкідливих умовах або внаслідок профзахворювання).

А час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням після 1 січня 2004 року зараховується лише до стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах (якщо нещасний випадок стався під час роботи у шкідливих умовах чи внаслідок профзахворювання).

До страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір пенсії, цей період не зараховується.

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До слова, у працюючих пенсіонерів пенсія може бути нижчою, ніж була б у них, якби вони не працювали. Крім того, розмір пенсії залежить від багатьох інших факторів, які можуть бути не очевидними, проте впливати на розрахунок виплат. У кожному окремому випадку слід розглядати пенсійну справу індивідуально, щоби з'ясувати фактор, який не дає пенсії зростати швидше.