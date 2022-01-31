У працюючих пенсіонерів пенсія може бути нижчою, ніж у непрацюючих

Крім того, при перерахунку також має значення, чи працює пенсіонер

У працюючих пенсіонерів пенсія може бути нижчою, ніж була б у них, якби вони не працювали. Крім того, розмір пенсії залежить від багатьох інших факторів, які можуть бути не очевидними, проте впливати на розрахунок виплат. У кожному окремому випадку слід розглядати пенсійну справу індивідуально, щоби з'ясувати фактор, який не дає пенсії зростати швидше.

Про це розповіло профільне видання Napensii, відповідаючи на лист одного з пенсіонерів. Чоловік із Кропивницького, який підписався як Іван Добров, пише, що досяг пенсійного віку і отримав право на пенсію ще у 2016 році. Проте він продовжує працювати. Кожні два роки, як і належить згідно із законом, йому роблять перерахунок пенсії, однак вона суттєво поступається пенсіям його знайомих, в яких і стаж менший, і зарплата свого часу була нижчою, ніж у нього.

«Я на пенсії з 2016 року. Продовжую працювати. Маю вже 40 років стажу. Часто працював на півтори ставки, а пенсія недалека від мінімальної. Ті, хто працював поруч зі мною, маючи меншу зарплату та стаж, зараз отримують пенсію значно більшу. Я вважаю, що перерахунки пенсії кожні два роки після виходу на пенсію мені робили неправильно. Хочу запитати: як це можна перевірити ще раз, куди мені варто звернутися за роз'ясненням?», – запитує пенсіонер.

Ситуацію роз'яснив незалежний консультант Сергій Коробкін.Стало відомо, чому у працюючих пенсіонерів пенсія може бути нижчою, ніж у непрацюючихЗа словами фахівця, у Івана Доброва справді пенсія може бути нижчою, ніж у його колег, які мають менший стаж. Причин цього може бути кілька:

при розрахунку пенсії було взято не найуспішніший період трудового стажу пенсіонера;

рік виходу пенсію також має значення;

пенсіонер може мати або не мати права на додаткові надбавки до виплат.

Крім того, при перерахунку також має значення, чи працює пенсіонер. При перерахунку пенсії працюючих громадян береться інший прожитковий мінімум та інша мінімальна пенсія, ніж при перерахунку для непрацюючих пенсіонерів.

«Після звільнення пенсію перерахують з урахуванням більш актуального прожиткового мінімуму та вищого розміру мінімальної пенсії. У працюючих та непрацюючих пенсіонерів ці суми відрізняються. Можливо, причина вашої проблеми саме в цьому», – зазначив Сергій Коробкін.

А взагалі, звірити дані щодо своєї пенсії, а заразом і перевірити правильність розрахунку можна у місцевому відділенні Пенсійного фонду, радить консультант. Можна також надіслати лист і в обласне управління, щоби там перевірили ще раз розрахунки. Проте для цього потрібно надати свою пенсійну справу, аби фахівці могли зорієнтуватися в цифрах і датах.

До слова, Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня.