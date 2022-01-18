З січня змінилися умови пенсійного страхування: скільки і кому треба платити за стаж

Договір на купівлю страхового стажу укладається не з Пенсійним фондом, а з фіскальною службою

Рік страхового стажу буде коштувати 34320 грн

Друзі зверніть увагу, що з січня змінилися умови пенсійного страхування!

З 1 січня 2022 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 29 років страхового стажу – за кілька років вже необхідно буде мати не менш 35 років стажу...

Слід звернути увагу, що при оформленні пенсії в страховий стаж будуть зараховувати роки навчання на стаціонарі Вищого навчального закладу тільки за період до 1 січня 2004 року (для підтвердження факту навчання у вищі в ці роки треба надати диплом або свідоцтва, посвідчення та інші документи, видані на підставі архівних даних).

Однак, якщо навчалися після 1 січня 2004 року, страховий стаж нарахують лише якщо людина сама за себе платила єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо ж ЄСВ не сплачувався, страховий стаж прийдеться докупати.

Якщо громадянину не вистачає страхового стажу, то влада «милостиво» дозволяє його докупити, але для цього треба заплатити доволі високу ціну 34320 гривень за кожен рік.

При цьому договір на купівлю страхового стажу слід укладати не з Пенсійним фондом, а з Державною фіскальною службою України.

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Джерело: блог Андрія Павловського

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