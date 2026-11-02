«Ми повернемося»: Вучич і Орбан зустрілися після виборчих поразок

Колишні лідери Сербії та Угорщини обговорили політичні невдачі та заявили про намір зберегти тісні відносини між країнами

Колишній президент Сербії Александр Вучич прийняв експрем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в будинку свого батька неподалік Белграда. Політики обговорили нещодавні поразки на виборах та запевнили, що продовжать співпрацю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, опубліковане Вучичем у Facebook.

Вучич оприлюднив запис зустрічі з підписом «Віктор і я. Історія одного друга». Він привітав Орбана та назвав його своїм братом.

«Я дуже радий прийняти Віктора Орбана, мого великого друга, мого брата. Ми гарно проведемо час тут, у будинку мого батька, неподалік від Белграда. І так, ми обоє нещодавно програли вибори, але не втратили ні своєї гідності, ні гордості, ні віри», – сказав колишній сербський президент.

Орбан у відповідь наголосив, що політичні труднощі не вплинули на їхні особисті відносини.

«Друзі завжди залишаються друзями. Справжні друзі стають ще ближчими у скрутні часи», – заявив він.

Експрем'єр Угорщини також пообіцяв підтримувати Вучича та продовжувати роботу над зміцненням відносин між двома державами.

«Будь упевнений, Александре, що я завжди на твоєму боці. Між нами було щось більше, ніж просто дружба. Це був великий успіх – покращення відносин, навіть братерство між Сербією та Угорщиною, між сербами та угорцями. Я й надалі відданий продовженню цього шляху», – зазначив Орбан.

Наприкінці зустрічі Вучич обійняв гостя та заявив: «Ми повернемося!».

Нагадаємо, 25 жовтня «Главком» повідомляв, що Александр Вучич визнав поразку своєї політичної сили на дострокових парламентських виборах у Сербії. За попередніми оцінками, опозиційний «Студентський список» здобув достатньо голосів для формування парламентської більшості.

Раніше у Белграді близько 150 тис. людей вийшли на мітинг напередодні виборів. Прихильники студентського руху вимагали боротьби з корупцією та притягнення посадовців до відповідальності. Протести розпочалися після обвалення навісу залізничного вокзалу в Новому Саді у листопаді 2024 року, внаслідок якого загинули 16 людей.