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Янукович зʼїздив до Путіна і захворів. Соратниця експрезидента-втікача розповіла маловідомий факт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Янукович зʼїздив до Путіна і захворів. Соратниця експрезидента-втікача розповіла маловідомий факт
Богословська каже, що у 2013 році фракція та партійна еліта майже одностайно підтримали євроінтеграційний курс
скріншот з відео

Янукович після зустрічі із Путіним зліг із гіпертонічною кризою

Колишня народна депутатка Інна Богословська розповіла про події осені 2013 року, які передували відмові Партії регіонів від підписання Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі. Про це пише «Главком».

За словами Богословської, у вересні того ж року фракція та партійна еліта майже одностайно підтримали євроінтеграційний курс.

Під час зборів у кінотеатрі «Зоряний» 4 вересня 2013 року за підписання угоди у Вільнюсі проголосували практично всі присутні урядовці, мери та бізнесмени. Проти висловилася лише Олена Бондаренко, а Нестор Шуфрич утримався.

Проте ситуація кардинально змінилася після поїздки Віктора Януковича до Володимира Путіна у жовтні 2013 року. За твердженням Богословської, саме під час цієї зустрічі російський лідер залякав Януковича.

Повернувшись до Києва, тогочасний президент вперше за роки перебування на високих посадах зліг із гіпертонічною кризою, після чого в команді влади почався хаос, а євроінтеграційні закони почали блокувати всередині самої Партії регіонів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав указ про відомчі заохочувальні відзнаки, яким затвердив нове положення про їх встановлення та вручення. Документ також скасовує сім попередніх указів, ухвалених у 2012-2015 роках за президентства Віктора Януковича та Петра Порошенка. Про це йдеться в указі №1033/2026 від 9 жовтня, оприлюдненому на офіційному сайті президента України.

Нові правила визначають порядок розроблення та встановлення відомчих відзнак, нагородження ними, а також вимоги до їхніх атрибутів і носіння. Такі відзнаки призначені для заохочення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за професійні й службові досягнення, особисті заслуги, мужність і відвагу під час виконання військового чи службового обов’язку.

До слова, Володимир Путін продовжує захищати колишніх союзників, які втратили владу, однак високопоставлені гості, які прибувають до Росії, змушені служити новому господарю.

Теги: путін Інна Богословська Партія регіонів Віктор Янукович

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