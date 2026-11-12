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Путін розповів американцям «фірмовий» анекдот Януковича (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Путін розповів американцям «фірмовий» анекдот Януковича (відео)
Путін розповів американцям «фірмовий» анекдот Януковича
фото: кадр з відео

За допомогою жарту Путін вирішив пояснити позицію європейських країн щодо мирних переговорів

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером розповів анекдот про гроші в тумбочці, який свого часу використовував президент-утікач Віктор Янукович, повідомляє «Главком».

За допомогою цієї історії очільник Кремля спробував пояснити нібито суперечливу позицію європейських країн щодо завершення війни в Україні.

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За словами російського диктатора, ця історія нагадує йому позицію європейських країн. Він заявив, що європейські лідери нібито виступають за мир, але водночас обговорюють можливість розміщення військових контингентів в Україні після завершення бойових дій. Путін назвав таку позицію суперечливою та запропонував американській стороні з'ясувати, чого саме прагнуть європейці.

Цікаво, що майже таку саму історію 27 листопада 2013 року розповідав тодішній президент України Віктор Янукович під час інтерв'ю українським телеканалам. Янукович використав анекдот, відповідаючи на запитання журналістів про джерела наповнення державного бюджету на 2014 рік.

У його версії жінку запитували, звідки вона бере гроші. Та відповідала, що з тумбочки, але не могла пояснити, хто саме їх туди кладе.

Тоді Янукович намагався за допомогою жарту пояснити, що державні видатки мають відповідати реальним доходам бюджету.

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Теги: путін жарт відео переговори США

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