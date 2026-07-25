Де ховається Янукович? Журналісти розповіли про нове «Межигір'я»

Автори розслідування відстежили оточення експрезидента через російські реєстри, соцмережі та цифрові сліди

Знайти самого Януковича в російських державних реєстрах було практично неможливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування «Телебачення Торонто»

Тому журналісти вирішили відстежити його найближче оточення. Для цього використали дані про колишніх співробітників Управління державної охорони, які разом із президентом-втікачем залишили Україну у 2014 році.

Два роки тому ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям Януковича, а «Українська правда» оприлюднила список їхніх імен. Саме через цих людей автори розслідування спробували вийти на слід експрезидента.

За версією розслідувачів, частина колишніх охоронців нині пов'язана з Федеральною службою охорони Росії. Аналізуючи їхні маршрути, місця проживання та інші цифрові сліди, журналісти дійшли висновку, що Янукович може мешкати в закритій резиденції поблизу Сочі, яку вони називають новим «Межигір'ям».

Що відомо про таємне життя Януковича

Журналісти нагадують, що ще у 2016 році в медіа з'явилися перші кадри так званого сочинського «Межигір'я» – комплексу «Благодать» на вулиці Єсаулінка, 15, який місцеві жителі називали дачею Віктора Януковича.

За їхніми даними, резиденція займає близько трьох гектарів. На території розташовані кілька житлових будинків, великі теплиці, сад, водойма, альтанки та каплиця, а також відкривається панорамний вид на море й гори. Фасад головної будівлі, зазначають автори, нагадує як знаменитий палац у Межигір'ї, так і колишній маєток Януковича в Донецьку.

У розслідуванні також згадується, що земельні ділянки під резиденцією оформлені на осіб і компанії, пов'язані з Януковичем. Водночас прямих доказів того, що експрезидент або його оточення справді мешкають у маєтку, досі не було.

У «Телебачення Торонто» заявляли, що знайшли додаткові фотографії території та інтер'єрів комплексу. Знімки опублікували в соцмережах будівельні компанії та підрядники, які виконували роботи на об'єкті й залишили геолокацію. Це дозволило детально роздивитися окремі споруди.

Після цього журналісти порівняли ці матеріали із супутниковими знімками та фотографіями, які в соцмережах публікували цивільна партнерка Януковича Любов Садикова та її донька Марія. На думку авторів розслідування, ці збіги свідчать про те, що саме Любов Садикова нині користується резиденцією, яку вони називають новим «Межигір'ям».