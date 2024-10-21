Командир екіпажу Bradley, який став Героєм України, пояснив цінність цієї військової машини

Олександр Кроковець розповів, навіщо Україні потрібно більше американських БМП

Головна різниця між радянськими БМП та американською Bradley, що остання розрахована на захист особового складу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Герой України, командир бойової машини Bradley M2 Олександр Кроковець.

Як пригадує військовий, до великої війни він їздив на БМП-1, БМП-1, БМП-1Д і БРМ-1К, БРДМ-2. І якщо Bradley може захистити особовий склад, то радянська техніка – це «шкарабанка», у неї немає такої цілі, пояснює командир.

«Ви якби бачили, що з нашою машиною відбувалося, скільки ми разів із життям прощалися. Сидиш після бою, дивимося одне на одного і не розумієш, як ми ще живі. Або, буває, їдеш, чуєш, щось ударило. Ну, думаєш, може, на яму наїхав. А як потім роздивляєшся, виявляється, по тобі танк влучив, корпус репнув збоку. А ми у машині навіть не зрозуміли, що трапилося», – наголосив Кроковець.

Не зважаючи на те, що війну вже почали називати війною дронів, а контактних боєзіткнень стало відносно менше, на думку командира, «якби таких машин як Bradley було більше – то було би набагато краще».

Герой України зауважує, що найголовніша задача, особливо під час штурмів, добратися до ворожих позицій. За його словами, як тільки це вдається, ворожа артилерія притихає, то і «пілоти дронів також починають трохи нервувати».

«Щоби ви розуміли, коли я їду на Bradley, то на ворожу артилерію уваги навіть не звертаю. Головне, щоби прямого влучання не було, бо воно неприємне. Поки дим розсіється, огляд втрачається, от за цей момент трохи хвилюєшся. Якби ж тільки самі ми сиділи екіпажем, а так же піхоту веземо, вони в окремій капсулі сидять. Кацапи думають, що все, в тебе влучили, ти зупинився. А насправді так: ти став, «перекурив», дим розсіявся і ти вшився з цього місця хутчіш», – пояснив Кроковець.

Військовий додав, що перші піхотинці, які були з ним на Bradley, поводилися «спокійніше». А зараз, підкреслює командир, за нових піхотинців більше тривоги, аби вони «з люка на ходу не вистрибували».

Нагадаємо, російські військові, які чують наближення броньованої машини М2 Bradley, просто розбігаються. Про це розповів командир бойової машини «Курт».

«Якось ми виїжджали на відбиття штурму, там було близько десяти чоловік. Почувши Bradley, вони почали розбігатись, але марно: на відстані 150-200 метрів ми відкрили по ним вогонь. Хтось втік, а хтось не встиг», – каже військовий. За його словами, російську техніку не можна навіть порівнювати з цією броньованою машиною.