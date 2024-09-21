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«Слуга» Одарченко потрапив до бази розшуку МВС

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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«Слуга» Одарченко потрапив до бази розшуку МВС
У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу тодішнього голови Агентства відновлення Мустафи Найєма
фото: Андрій Одарченко/Facebook

Датою зникнення політика вказано 17 вересня цього року

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Як повідомляє «Главком», це відбулося 20 вересня.

Датою зникнення обранця вказано місто Київ, 17 вересня. Згідно з офіційною інформацією, обвинувачений політик Андрій Одарченко переховується від суду.

«Слуга» Одарченко потрапив до бази розшуку МВС фото 1
дані МВС

Як повідомляв «Главком», 18 і 19 вересня нардеп Одарченко без поважних причин не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду. Вказана судова інстанція слухає справа, в якій обранець проходить обвинуваченим у корупційному злочині. Зокрема, 18 вересня планувався допит Одарченка як обвинуваченого, але той не прибув до суду. Після цього суд застосував привід парламентаря на 19 вересня, однак також безрезультатно.

Як стало відомо у суді, водій нардепа розповів детективам НАБУ, що востаннє вони з Одарченком бачилися 17 вересня. Нардеп віддав йому три своїх телефони, сказавши поставити на зарядку у квартирі. Далі посадовець вийшов із машини у столичний бізнес-центр і додав, що далі піде на засідання Верховної Ради, після якого самостійно добереться додому. Із того часу Одарченка не бачили ані водій, ані його помічниця.

Крім цього, один із нардепів-«слуг» розповів «Главкому», що цього тижня не бачив Одарченка у сесійній залі парламенту.

Крім того, відомо, що сім'я Одарченка нині мешкає на Закарпатті. Загалом присутність цієї області у справі невипадкова. За словами прокурора, Одарченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який тепер працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією (слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями) Одарченко ділився з Мустафою Найємом, якому пропонував хабаря.

За результатами засідання, Вищий антикорупційний суд оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук, задовольнивши клопотання прокурора. Судова ухвала оскарженню в апеляції не підлягає.

У понеділок, 23 вересня суд збирається розглянути питання про конфіскацію застави у розмірі 15 млн грн, внесеної за Одарченка, у дохід держави. Усього заставу внесли 18 людей, більшість із них – працівники вишу, де працював Одарченко, а також громадська організація. Суд хоче заслухати позицію заставодавців.

Також 23 вересня суд оголосить повний текст ухвали про розшук Одарченка. Сьогодні було зачитано резолютивну частину ухвали.

«Главком» через соцмережі звертався за коментарями до нардепа, але той не відгукнувся на прохання.

Нагадаємо, що вчора прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

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Теги: МВС війна корупція партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд Андрій Одарченко

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