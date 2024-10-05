Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст
фото з відкритих джерел

Зараз на фронті точиться боротьба, метою якої є не територіальні здобутки, а виснаження ворога

В умовах значної чисельної переваги ворога Україна змушена вдаватися до тактики повільного відступу із запеклими боями, намагаючись виснажити агресора. Про це пише The New York Times, аналізуючи хід війни протягом останнього року.

Видання зазначає, що за останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст – кожне після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою у цьому списку була Мар’їнка у грудні-січні, потім Авдіївка, днями ЗСУ вийшли з Вугледара.

Хоча для зовнішніх спостерігачів повільний відступ України може здаватися остаточним поворотом до воєнної поразки, українські командири та військові експерти заперечують це. За їхніми словами, зараз на фронті точиться боротьба, метою якої є не територіальні здобутки, а виснаження ворога з метою зламати його спроможність до продовження боротьби.

Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена «обмінювати територію на російські втрати», каже аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков. Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.

«Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати», – сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.

Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.

Військовий експерт із фінської аналітичної групи Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що за останні два місяці Росія просувалася небаченими з початку війни темпами і захопила втричі більше території, ніж у червні та липні.

NYT задається питанням, наскільки реалістичною є стратегія України, зважаючи на те, що Володимир Путін поставив економіку на військові рейки і не показує жодних ознак готовності припинити боротьбу.

Аналітики британського Королівського інституту об’єднаних служб підрахували, що з нинішнім рівнем втрат і темпами нового виробництва Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року.

Нагадаємо, після захоплення Вугледара російська армія, ймовірно, спробує захопити селище Велика Новосілка Запорізької області та місто Богоявленка, що на Донеччині. 

Раніше молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов заявив, що після захоплення Вугледара на Донеччині російські загарбники спробують взяти місто Курахове.

Як відомо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій. 

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.

Читайте також:

Теги: путін українці росіяни місто росія армія війна військові Авдіївка Україна втрати Вугледар окупанти Айдар евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог стягує сили та резерви для того, аби вичавити ЗСУ
Курська операція: динаміка боїв та нові виклики для українських військових
30 вересня, 12:58
Відтепер доступне онлайн-одруження
У «Дії» офіційно стартувала послуга онлайн-шлюбу (відео)
9 вересня, 14:52
Фанат «Динамо» з позивним «Тєлєк» разом з побратимами повернувся з полону
З російського полону додому повернуся фанат «Динамо»
14 вересня, 15:27
Камалія зізналася, що після розмови із Залужним вона задумалася і вирішила не підписувати контракт
Камалія розповіла, як порада Залужного змінила її життя
1 жовтня, 19:00
Медичні документи зафіксували в обвинуваченого залежність до спиртного
Залежний від алкоголю уникнув мобілізації. Суд обрав покарання
24 вересня, 11:44
Анастасія Гнідець має дружні стосунки з росіянкою Артем'євою
Юна українська тенісистка зі Львова грає турніри в парі з росіянкою
1 жовтня, 11:38
Рішення НКРЕКП покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів
Підвищення максимальних цін на електроенергію: Нацкомісія ухвалила рішення
1 жовтня, 15:18
Назар Іткін загинув, захищаючи мирне населення Ізраїлю
Син захисника України загинув, захищаючи мирне населення Ізраїлю
2 жовтня, 18:43
Зеленський заявив, що Україні потрібно більше рішучості партнерів
Президент повідомив, що не вистачає Україні на фронті
3 жовтня, 15:51

Події в Україні

Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ
Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ
Financial times розкрила умови можливого миру між Україною та Росією
Financial times розкрила умови можливого миру між Україною та Росією
Командування проведе у бригаді, яка захищала Вугледар, службове розслідування: що стало причиною
Командування проведе у бригаді, яка захищала Вугледар, службове розслідування: що стало причиною
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ
Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ
Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста
Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
56K
Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
7898
Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту
7692
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6296
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо

Новини

РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua