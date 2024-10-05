Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті

За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст

Зараз на фронті точиться боротьба, метою якої є не територіальні здобутки, а виснаження ворога

В умовах значної чисельної переваги ворога Україна змушена вдаватися до тактики повільного відступу із запеклими боями, намагаючись виснажити агресора. Про це пише The New York Times, аналізуючи хід війни протягом останнього року.

Видання зазначає, що за останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст – кожне після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою у цьому списку була Мар’їнка у грудні-січні, потім Авдіївка, днями ЗСУ вийшли з Вугледара.

Хоча для зовнішніх спостерігачів повільний відступ України може здаватися остаточним поворотом до воєнної поразки, українські командири та військові експерти заперечують це. За їхніми словами, зараз на фронті точиться боротьба, метою якої є не територіальні здобутки, а виснаження ворога з метою зламати його спроможність до продовження боротьби.

Поступаючись агресору за всіма видами військових ресурсів і озброєнь, Україна змушена «обмінювати територію на російські втрати», каже аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков. Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.

«Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати», – сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.

Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.

Військовий експерт із фінської аналітичної групи Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що за останні два місяці Росія просувалася небаченими з початку війни темпами і захопила втричі більше території, ніж у червні та липні.

NYT задається питанням, наскільки реалістичною є стратегія України, зважаючи на те, що Володимир Путін поставив економіку на військові рейки і не показує жодних ознак готовності припинити боротьбу.

Аналітики британського Королівського інституту об’єднаних служб підрахували, що з нинішнім рівнем втрат і темпами нового виробництва Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року.

Нагадаємо, після захоплення Вугледара російська армія, ймовірно, спробує захопити селище Велика Новосілка Запорізької області та місто Богоявленка, що на Донеччині.

Раніше молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов заявив, що після захоплення Вугледара на Донеччині російські загарбники спробують взяти місто Курахове.

Як відомо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.