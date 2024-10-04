Шестеро офіцерів із КНДР загинули біля окупованого Донецька – ЗМІ

За повідомленнями з російських соціальних мереж, «офіцери з КНДР приїхали на фронт у рамках обміну досвідом»

Група офіцерів із КНДР приїхала у Донецьк для зустрічі з російськими колегами

Понад 20 військовослужбовців, зокрема шестеро офіцерів із КНДР, загинули від ракетного удару на тимчасово окупованій РФ території біля Донецька, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела у військовій розвідці.

Згідно з інформацією співрозмовника, ще трьох північнокорейських військовослужбовців було поранено. Група офіцерів із КНДР приїхала туди для зустрічі з російськими колегами.

За повідомленнями з російських соціальних мереж, «офіцери з КНДР приїхали на фронт у рамках обміну досвідом». Низка російських телеграм-каналів писала, що військовим показували, як росіяни «готуються до штурмових дій, до оборони», коли «було завдано ракетного удару по полігону».

Раніше Головне управління розвідки України (ГУР) повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців із Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю Росії та Північної Кореї. Центр національного спротиву також повідомляв, що Росія планує доставити громадян КНДР на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей для будівельних робіт.

Нагадаємо, російські окупанти використовують територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) як базу для навчання пілотів FPV-дронів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко. За даними посадовця, російські пілоти, тренуючись на території ЗАЕС, активно тероризують Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи місто з цивільними як полігон.