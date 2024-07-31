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Захисні екрани для БМП М2 Bradley від «Сталевого фронту» пройшли тестування

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Захисні екрани для БМП М2 Bradley від «Сталевого фронту» пройшли тестування
Ініціатива «Сталевий фронт» вже успішно виготовляє захисні екрани для танків M1 Abrams та іншої військової техніки
фото: metinvestholding.com

Захисні екрани для БМП Bradley – нова розробка «Сталевого фронту»

Видання Newsweek повідомило про завершення тестування нових захисних екранів для американських бойових машин піхоти M2 Bradley, розроблених українською компанією «Метінвест». Ця ініціатива реалізована у рамках проєкту Ріната Ахметова для підтримки Збройних сил України.

Нові захисні екрани, спеціально створені для M2 Bradley, ефективно протистоять дронам FPV, які можуть значно пошкодити машину та поставити під загрозу її екіпаж.

Олександр Мироненко, операційний директор Метінвест, наголосив, що дрони є головною небезпекою для бронетехніки української армії.

«БМП M2 Bradley можуть отримати значну користь від цього підвищення захисту, оскільки вони вразливі до ворожих дронів», – зазначив він у коментарі для Newsweek.

Ініціатива «Сталевий фронт» вже успішно виготовляє захисні екрани для танків M1 Abrams та іншої військової техніки, які продемонстрували високу ефективність у бою. Мироненко підкреслив, що рішення для Bradley були більш складними, потребуючи мобільної конструкції екранів, здатної рухатися залежно від бойової ситуації.

За даними Пентагону, США передали Україні 31 танк Abrams та понад 300 Bradley. Командир 47-ї механізованої бригади України повідомив Newsweek, що російські солдати бояться починати операції, знаючи, що проти них можуть бути використані Bradley.

«Сталевий фронт» – приватна ініціатива, яка об'єднала всі бізнеси Ріната Ахметова для підтримки ЗСУ. На сьогодні на допомогу військовим та цивільним українцям було виділено понад 9 мільярдів гривень, що робить Ахметова найбільшим приватним донором країни.

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Теги: війна Україна фронт

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