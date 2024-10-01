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Генсек НАТО озвучив втрати російської армії у війні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Генсек НАТО озвучив втрати російської армії у війні
За словами генсека НАТО, російські втрати – 1000 вбитих чи поранених вояків на день
скриншот відео з ютуб-каналу NATO News

Рютте анонсував збільшення допомоги Україні «на мільярди»

Російська армія цьогоріч заплатила високу ціну, щоб досягти успіхів на фронті в Україні. Втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч осіб. Про це заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції.

«Безперечно, Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили», – наголосив очільник Альянсу.

За його словами, зараз ситуація на полі бою однозначно складна. З одного боку, українська армія зайняла частину Курської області в РФ, а з іншого – росіяни в цьому році досягли певного прогресу на полі бою в Україні.

«Але дуже високою ціною. Цифри ми також маємо. Російські втрати – 1000 вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни», – зауважив Рютте.

Крім того, генсек НАТО анонсував збільшення допомоги Україні «на мільярди». Уже в жовтні лідери країн-учасниць Альянсу зберуться на «Рамштайні» для того, щоб обговорити ці потреби і координувати подальшу підтримку.

Нагадаємо, що сьогодні колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок вівторка, 1 жовтня 2024 року, втрати Росії у війні вбитими і пораненими складають 654430 осіб.

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Теги: росія НАТО Україна фронт втрати Марк Рютте

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