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Демобілізація під час воєнного стану: нардеп пояснив, на яке звільнення можуть розраховувати військові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Демобілізація під час воєнного стану: нардеп пояснив, на яке звільнення можуть розраховувати військові
Серед можливих критеріїв для звільнення зі служби депутат назвав тривале перебування в зоні бойових дій і наявність поранень
фото з відкритих джерел

«Питання демобілізації до закінчення правового режиму воєнного стану стояти не може апріорі», – наголосив депутат

Масова демобілізація військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не передбачається. Натомість держава опрацьовує механізм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій військових, зокрема тих, хто тривалий час бере участь у бойових діях або має поранення. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.Live, інформує «Главком».

За словами Веніславського, питання масової демобілізації до завершення правового режиму воєнного стану не може розглядатися як реалістичний сценарій.

«Питання демобілізації до закінчення правового режиму воєнного стану стояти не може апріорі», – наголосив депутат.

Він назвав політичним популізмом обіцянки або обговорення загального звільнення військовослужбовців за таких умов. Водночас парламентар уточнив, що під час воєнного стану можливе звільнення з військової служби окремих категорій військових.

Веніславський повідомив, що Міністерство оборони за дорученням президента напрацьовує відповідний алгоритм звільнення військовослужбовців. Його мета – зробити процес більш прогнозованим і врахувати тривалість служби та умови виконання бойових завдань.

Серед можливих критеріїв депутат назвав тривале перебування в зоні бойових дій і наявність поранень. Водночас конкретні категорії військовослужбовців, які зможуть скористатися таким механізмом, поки не визначені: парламент очікує відповідних пропозицій від Міністерства оборони.

За словами Веніславського, під час розроблення механізму необхідно забезпечити принцип справедливості, щоб рішення про звільнення не створювали ситуації, коли одні військові отримують таку можливість, а інші, які довше служать і продовжують виконувати бойові завдання, залишаються без аналогічних перспектив.

Депутат також звернув увагу, що тривалу службу проходять не тільки військовослужбовці, мобілізовані після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Частина українських військових служить ще з 2014 року і також не має визначених термінів звільнення.

На думку Веніславського, цей чинник необхідно врахувати під час формування критеріїв, за якими військовослужбовці зможуть залишити службу.

Нагадаємо, у 2024 році Верховна Рада розширила законодавчі підстави для звільнення окремих категорій військовослужбовців.

Також хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних. Для встановлення непридатності недостатньо просто поскаржитися на біль чи назвати певний діагноз. Людина має пройти лабораторні та інструментальні обстеження, а результати мають відповідати визначеним критеріям. 

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Теги: поранення Федір Веніславський звільнення військові демобілізація депутат Верховна Рада

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