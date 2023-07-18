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Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію
Верховна Рада 3 травня додала додаткові підстави для звільнення з військової служби
фото: Генштаб

Тепер додатковою підставою звільнення з військової служби є, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти після повномасштабного вторгнення РФ 

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану (№8009). Про це повідомляється у картці документа на сайті Верховної ради.

Верховна Рада 3 травня додала додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою, встановили додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а саме: «якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану».

Раніше, 29 липня 2022 року парламент вніс зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Тоді розширили перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони забезпечили право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації людей, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. А також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

До слова, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

Теги: війна військові мобілізація демобілізація

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