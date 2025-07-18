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Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Гірка правда про демобілізацію

glavcom.ua
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Ротація. Як її організувати?

Зеленський сказав, що демобілізації не буде, буде лише ротація. Це – гірка правда.

Гірка правда полягає у тому, що Росія збирається воювати з нами «вічно» (цитата Володимира Мединського, помічника президента РФ, 16 травня 2025).

Але без паніки. Справимося. За нами – багато вільних людей і багатих урядів. У нас самих ще повно сил. Аби було розуму ці сили задіяти.

Нам «всього лише» треба пристосувати армію і країну до довгострокової війни. Раніше ми навіть не намагалися, тож якщо ми цим займемося, нам зразу стане легше.

Наприклад, нам треба публічно і гучно дати відповідь на питання – скільки ми очікуємо часу служби від середнього мобілізованого?

Ми серйозно вважаємо, що, як вимагають нинішні правила, ця людина має воювати на фронті постійно, а якщо переміщатися тимчасово у тил, то жити у режимі трудової колонії?

Хтось взагалі має приклади відновлення через таке «відновлення»?

Чи може краще – рік через рік на фронті, два через два? Півроку через півроку?

Ага, людей не вистачає?

А 107 тисяч СЗЧ за поточний рік? Це скільки європейських армій у нас тільки з нового року утекло?

А хтось взагалі цих людей переслідує по закону?

А, так, виявляється, ви вважаєте, що це не злочин? Тоді що це?

Якщо СЗЧшники не боягузи і не зрадники, якщо вони дійсно не винуваті, що не можуть служити у своїх частинах – то яка, чорт забирай, найпопулярніша причина?

А хтось ретельно розбирався, чому так? Проводив реальну аналітику, а не паперові «розслідування»? Карав, приміром, тих, хто втупу посилав людей на смерть? Багато ми чули таких покарань?

Ах, ви кажете, більшість СЗЧ – боягузи і зрадники? Вони  вчинили тяжкий злочин?

Тоді чому лише у 3.3% повідомлено про підозру (але це ще навіть не рішення суду першої інстанції)?

На що ми розраховуємо взагалі? Яким чином з такими підходами ми збираємося тримати армію купи? Ще раз кажу – 107 тисяч СЗЧ тільки за півроку. Приблизно як армія Іспанії. На друге півріччя очікуємо армію Італії.

А на 2026 рік? За моїми відчуттями, на фронті реально воює тисяч 400, тож до 2027 року втече саме така цифра. Чи настане взагалі для нас 2027 рік?

Словом, прийшов новий міністр, тож давайте сідати і думати, як це все поміняти, як побудувати армію, що збереже державність. Годі сподіватися на «дипломатичні зусилля», солдатів нам у вигляді військової допомоги ніхто не надішле «Новою поштою», нам треба все придумати самим. Повторюся – в країни є людський ресурс, є великі сили. Просто треба не жити у брехні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія ЗСУ демобілізація мобілізація

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