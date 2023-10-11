Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Напад на Ізраїль: США зізналися, чи знали про плани ХАМАСу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Напад на Ізраїль: США зізналися, чи знали про плани ХАМАСу
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Досі невідомо, чому Ізраїль не знав про напад

В адміністрації президента США заявили, що американська розвідка не бачила ознак підготовки нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС. Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

«Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни», – заявив він. 

У відповіді на питання про те, як Ізраїль пропустив цей напад, Салліван сказав переадресувати це питання ізраїльським посадовцям.

«Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це – це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни», – додав Салліван.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

Читайте також: Президент Палестини планує візит у Росію
Теги: США війна Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван
Чи зможуть США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль: роз'яснення Саллівана
Сьогодні, 09:11
Експрезидент США Білл Клінтон і прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху на спільній прес-конференції в Білому домі у Вашингтоні, 13 лютого 1997 року
Ізраїль не хоче миру? Короткий екскурс в історію
Сьогодні, 09:08
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єр
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
Сьогодні, 08:52

Соціум

У метро Москви зіткнулися два потяги (відео)
У метро Москви зіткнулися два потяги (відео)
Напад на Ізраїль: США зізналися, чи знали про плани ХАМАСу
Напад на Ізраїль: США зізналися, чи знали про плани ХАМАСу
СБУ взялася за олімпійського чемпіона з РФ, який підтримує війну в Україні
СБУ взялася за олімпійського чемпіона з РФ, який підтримує війну в Україні
Топ-генерали Польщі пішли у відставку за кілька днів до виборів: що це означає
Топ-генерали Польщі пішли у відставку за кілька днів до виборів: що це означає
Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні
Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
19K
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
8393
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
6976
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
5987
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина
5423
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 05:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту