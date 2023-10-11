Напад на Ізраїль: США зізналися, чи знали про плани ХАМАСу

Досі невідомо, чому Ізраїль не знав про напад

В адміністрації президента США заявили, що американська розвідка не бачила ознак підготовки нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС. Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни», – заявив він.

У відповіді на питання про те, як Ізраїль пропустив цей напад, Салліван сказав переадресувати це питання ізраїльським посадовцям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це – це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни», – додав Салліван.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.