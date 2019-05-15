Конституційний суд дав роз'яснення щодо інавгурації Зеленського



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З боку Конституційного суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги, - прес-служба

Приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України, - КСУ

Конституційний суд України дав роз'яснення щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це прес-служба суду написала у своєму Facebook.

У КСУ поінформували, що приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України.

«У зв’язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо питання участі голови Конституційного суду України в інавгурації новообраного президента України повідомляємо таке. Відповідно до частини другої статті 104 Конституції України, приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України», - вказано у повідомленні.

У КСУ додали, що 25 квітня 2019 року було ухвалено заяву зборів суддів Конституційного суду України щодо приведення новообраного президента до присяги.

«Висловлюючи глибоку занепокоєність щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації президента України та її маніпулятивного використання, судді Конституційного суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до статті 104 Конституції України», - вказано у заяві.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ і обрання Наталії Шаптали на тимчасовий строк було компромісним рішенням для суддів КСУ, воно не пов'язане з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося раніше, новообрана голова Конституційного суду України Наталія Шаптала зможе очолювати КС тільки до вересня 2019 року, оскільки в цьому місяці закінчується її дев'ятирічний строк повноважень судді.

Так, 14 травня на спеціальному пленарному засіданні главу КСУ Станіслава Шевчука звільнили.