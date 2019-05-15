Конституційний суд очолила Наталія Шаптала, яка голосувала за узурпацію влади Януковичем

Наталія Шаптала

Так працює корпорація: у неї свій погляд на те, що можна, а чого – ні

У всіх повідомленнях (принаймні, в тих, які я бачив) про обрання нової голови Конституційного суд старанно обходиться один «фактик».

У вересні 2010 року «свіжо призначена» тоді суддя Наталія Шаптала проголосувала за узурпацію влади Януковичем, тобто про повернення під висмоктаним з пальця приводом до Конституції 1996 року. Втім, ніхто за це так і не відповів. Але є такі репутаційні пробоїни, які є вічними, тобто не знімаються ніким і ніяк. А тут, виходить, «залатали»?

12 суддів «зняли» Шевчука і, мабуть, ті ж 12 з 18-ти проголосували за його наступницю без жодних «докорів сумління». Так працює корпорація: у неї свій погляд на те, що можна, а чого – ні.

А нам пропонують втішатися тим, що Шаптала ненадовго, у вересні 2019-го спливає її дев’ятирічна каденція конституційного судді. І тоді главу КСУ доведеться переобирати. Вас задовольняє такий вихід зі «шкандалю»? Мене – ні.





Джерело: Блог Сергія Тихого

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