Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло

Через роль Петра Порошенка у створенні ПЦУ промосковські свяшенники віщують йому пекло

П'ятого президента вкотре звинуватили у гоніннях на Українську православну церкву Московського патріархату

Керівник інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Вечеря) назвав колишнього президента України Петра Порошенка послідовником Сатани. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

«Для гонителів існує пастка, яку ніхто з них не помічає. Коли вони борються з церквою, то неминуче стають богоборцями – послідовниками Сатани, місце яких у вічному пеклі», – вважає священнослужитель.

За словами митрополита Климента, Порошенко разом із Константинопольським патріархом Варфоломієм влаштовував гоніння на УПЦ МП. Так, у 2018 році за їхньою ініціативою дві «розкольницькі», на думку Климента, організації України створили Православну церкву України (ПЦУ), яка згодом здобула незалежність.

Священнослужитель вважає, що із визнанням ПЦУ Константинопольським патріархатом значно посилився тиск на УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявляв, що Колишній патріарх Філарет вже відкрито грає на боці Російської православної церкви, тиражуючи російські фейки щодо томосу та незалежності Православної церкви України.

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