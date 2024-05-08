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«Жовтий» рівень небезпеки: більшість регіонів України накриють заморозки (карта)

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Жовтий» рівень небезпеки: більшість регіонів України накриють заморозки (карта)
Встановлено перший рівень небезпеки, «жовтий»
фото з відкритих джерел

Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів 

У більшості областей України 9-10 травня можливі заморозки на поверхні ґрунту. Про це йдеться у повідомленні Українського+4 гідрометеорологічного центру .

Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Встановлено перший рівень небезпеки, «жовтий».

Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°
Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°
фото карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Великодні приморозки завдали чимало збитків селянам. У східних, північних і навіть південних регіонах в людей померзла городина. Так, Марія Луцькова з Сумщини показала у Tik-Tok свій город. У жінки померзли картопля, перець, кабачки, виноград. Помідори вціліли, бо вкривала. У сусідів приморозок пошкодив полуницю.

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Нагадаємо, на Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи. Сорт «Чорний Принц» – це слива, схрещена із абрикосом та аличею». Носівська селекційно-дослідна станція, що у Чернігівській області на дослідній ділянці  вирощує абрикоси їх гібриди, персики, нектарини, аличу та сливи. А також основну культуру – яблука. Втім у цій колеції знайшломь  місце і незвичному гібриду декількох кісточкових культур.  

Теги: Закарпаття Україна погода

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