«Жовтий» рівень небезпеки: більшість регіонів України накриють заморозки (карта)

Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів

У більшості областей України 9-10 травня можливі заморозки на поверхні ґрунту. Про це йдеться у повідомленні Українського+4 гідрометеорологічного центру .

Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Встановлено перший рівень небезпеки, «жовтий».

Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° фото карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Великодні приморозки завдали чимало збитків селянам. У східних, північних і навіть південних регіонах в людей померзла городина. Так, Марія Луцькова з Сумщини показала у Tik-Tok свій город. У жінки померзли картопля, перець, кабачки, виноград. Помідори вціліли, бо вкривала. У сусідів приморозок пошкодив полуницю.

Нагадаємо, на Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи. Сорт «Чорний Принц» – це слива, схрещена із абрикосом та аличею». Носівська селекційно-дослідна станція, що у Чернігівській області на дослідній ділянці вирощує абрикоси їх гібриди, персики, нектарини, аличу та сливи. А також основну культуру – яблука. Втім у цій колеції знайшломь місце і незвичному гібриду декількох кісточкових культур.