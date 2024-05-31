У Києві оголошено штормове попередження

Небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби

У Києві та області сьогодні, 31 травня, у найближчі дві години очікуються тривалі грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з попередженням, небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби.

Небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби фото: meteo.gov.ua/Український гідрометцентр

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде хмарною з проясненнями. Короткочасні дощі очікуються в усіх регіонах, окрім півдня та Дніпропетровщини.

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде хмарною з проясненнями фото: meteo.gov.ua/Український гідрометцентр

Температура повітря на сході та південному сході вдень очікується від +27 до +31 градуса, вночі буде +14...+18. У південних регіонах удень від +24 до +26, на Одещині до +22.

У центральних, північних та західних регіонах України вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +27. Вночі синоптики прогнозують від +13 до +15.

На Київщині в останній день весни буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від +11 до +16, вдень від +21 до +26 градусів. У Києві вночі буде до +15, вдень від +22 до +24.