Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено штормове попередження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві оголошено штормове попередження
Оголошено перший рівень небезпеки
фото з відкритих джерел

Небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби

У Києві та області сьогодні, 31 травня, у найближчі дві години очікуються тривалі грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з попередженням, небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби.

Небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби
Небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби
фото: meteo.gov.ua/Український гідрометцентр

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде хмарною з проясненнями. Короткочасні дощі очікуються в усіх регіонах, окрім півдня та Дніпропетровщини.

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде хмарною з проясненнями
Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде хмарною з проясненнями
фото: meteo.gov.ua/Український гідрометцентр

Температура повітря на сході та південному сході вдень очікується від +27 до +31 градуса, вночі буде +14...+18. У південних регіонах удень від +24 до +26, на Одещині до +22.

У центральних, північних та західних регіонах України вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +27. Вночі синоптики прогнозують від +13 до +15.

На Київщині в останній день весни буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від +11 до +16, вдень від +21 до +26 градусів. У Києві вночі буде до +15, вдень від +22 до +24.

Теги: погода негода Київ гроза Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру
Албанія готується відкрити посольство у Києві
Сьогодні, 09:25
Пожежу помітно з багатьох районів столиці
У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)
21 травня, 18:30
Обмеження діятимуть до 28 вересня
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
21 травня, 06:15
На півдні та сході країни синоптики очікують невеликих короткочасних дощів
Погода на 16 травня: нічні заморозки не полишають Україну
16 травня, 06:39
15 травня святкують Міжнародний день сім'ї
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 00:10
Залужний та Кличко завітали до Ліни Костенко
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
8 травня, 15:33
Тривале ігнорування оплати за електроенергію може призвести до відключення послуги
Кияни заборгували майже пів мільярда за електроенергію: кого відключатимуть
6 травня, 21:26
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
2 травня, 16:40
Патрульні притягнули порушника до відповідальності
У столиці власник машини викликав наряд поліції, адже забув, де припаркувався
2 травня, 01:41

Новини

У Києві оголошено штормове попередження
У Києві оголошено штормове попередження
Квартири у Києві стали доступнішими: як змінилися ціни (інфографіка)
Квартири у Києві стали доступнішими: як змінилися ціни (інфографіка)
Окупанти знищили трансформаторну підстанцію в Києві
Окупанти знищили трансформаторну підстанцію в Києві
Ракетна атака на столицю: стали відомі наслідки обстрілу
Ракетна атака на столицю: стали відомі наслідки обстрілу
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві один зі скверів назвали на честь вченого та ексв’язня Кремля Ігоря Козловського
У Києві один зі скверів назвали на честь вченого та ексв’язня Кремля Ігоря Козловського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
20K
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
11K
Операція «Репарації». Російські олігархи починають розплачуватися за війну
11K
У Києві пролунали вибухи
4384
Нас чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?
4271
Втрати ворога станом на 31 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua