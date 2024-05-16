Ситуація з електропостачанням незабаром може значно покращитися – «Укренерго»

Покращення ситуації з електропостачанням залежатиме від погодних умов

Наступного тижня ситуація з електропостачанням в Україні може стати значно кращою. Однак періодичні відключення електроенергії триватимуть і влітку, і восени. Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ситуація наступного тижня може значно покращитися порівняно з цим тижнем, що буде пов’язано зі зміною погодних умов. Проте, час від часу нам, як операторам енергосистеми, доведеться використовувати відключення споживачів як останній інструмент для збалансування системи», – розповів він.

За словами Кудрицького, для уникнення ризиків відключення енергопостачання необхідно відновити роботу пошкоджених електростанцій, що може зайняти час від тижнів до років.

Також потрібен час для розробки та впровадження нової, децентралізованої генерації, яка буде більш надійною та стійкою до атак.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні завтра, 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, сьогодні ввечері в Україні знову плануються відключення. Однак українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.