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Місцями дощі, до 26° тепла: прогноз погоди на 24 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Місцями дощі, до 26° тепла: прогноз погоди на 24 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень в Криму та Приазов'ї подекуди сильні пориви вітру

24 травня у низці областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 21-26° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У п’ятницю буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Вдень в Криму та Приазов'ї подекуди сильні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11° до 16° тепла. Вдень переважно сягатиме 21-26° тепла. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині підніметься до 29°. На високогір’ї Карпат вночі очікується 6-11°, а вдень17-22°.

Місцями дощі, до 26° тепла: прогноз погоди на 24 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів переважно не передбачається. В області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 11° до 16° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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