32° тепла, хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 червня

На Київщині температура вдень 24-29° тепла

У неділю, 2 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями та короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, вдень 27-32°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.