Працює за корм. Кіт Анатолій став працівником магазину на Дніпропетровщині (фото)
Кіт став улюбленцем покупців магазину в Кам’янському
На Дніпропетровщині, у місті Кам’янському, в магазині «працює» кіт на прізвисько Анатолій. Чотирилапий має власні обов’язки та популярність серед містян. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Дніпро.
Безхатній кіт Анатолій з’явився у магазині в березні 2026 року. Спочатку він мешкав неподалік, де його підгодовували працівники. Зрештою він оселився всередині торговельного закладу.
Чотирилапий швидко став улюбленцем працівників, а згодом і покупців. Тепер кіт підіймає настрій колективу магазину. «Він почав себе тут уже так вільно поводити. Почав спочатку на касу вилазити, потім на стілець. Зараз уже він може собі дозволити і в кабінет до нас заходити», – розповіла керуюча магазином Юлія.
Анатолій також має у магазині власний куточок, де він відпочиває та гріється протягом робочого дня. Однак у робочий час кіт має низку обов’язків: гарно їсти тричі на день, стежити за порядком у торговельному залі, гратися своїми іграшками, а також спати чи зустрічати покупців на касі.
Кіт Анатолій подобається всім покупцям. Зокрема, скарг на нього не надходило, найбільше його люблять діти. Деякі відвідувачі часто купують йому корм. Водночас працівники не лише годують кота, а й стежать за його станом, обробляють його від паразитів та контролюють його «роботу» в магазині.
Нагадаємо, у Кропивницькому в одному з магазинів міста також «працює» незвичний касир. Це кіт Гоша, який уже понад рік мешкає в магазині. Вдень Гоша дійсно «працює» з іншими робітниками. Він, як і інші, о сьомій ранку починає працювати, а саме піднімати настрій відвідувачам та працівникам магазину.
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