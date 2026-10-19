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Працює за корм. Кіт Анатолій став працівником магазину на Дніпропетровщині (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кіт Анатолій полюбляє спати під час робочого дня
фото: Суспільне Дніпро

Кіт став улюбленцем покупців магазину в Кам’янському

На Дніпропетровщині, у місті Кам’янському, в магазині «працює» кіт на прізвисько Анатолій. Чотирилапий має власні обов’язки та популярність серед містян. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Дніпро.

Безхатній кіт Анатолій з’явився у магазині в березні 2026 року. Спочатку він мешкав неподалік, де його підгодовували працівники. Зрештою він оселився всередині торговельного закладу.

Чотирилапий швидко став улюбленцем працівників, а згодом і покупців. Тепер кіт підіймає настрій колективу магазину. «Він почав себе тут уже так вільно поводити. Почав спочатку на касу вилазити, потім на стілець. Зараз уже він може собі дозволити і в кабінет до нас заходити», – розповіла керуюча магазином Юлія.

Кіт Анатолій став працівником магазину в Камʼянському
Кіт Анатолій став працівником магазину в Камʼянському
фото: Суспільне Дніпро

Анатолій також має у магазині власний куточок, де він відпочиває та гріється протягом робочого дня. Однак у робочий час кіт має низку обов’язків: гарно їсти тричі на день, стежити за порядком у торговельному залі, гратися своїми іграшками, а також спати чи зустрічати покупців на касі.

Кіт Анатолій спить у коробці біля каси в магазині
Кіт Анатолій спить у коробці біля каси в магазині
фото: Суспільне Дніпро

Кіт Анатолій подобається всім покупцям. Зокрема, скарг на нього не надходило, найбільше його люблять діти. Деякі відвідувачі часто купують йому корм. Водночас працівники не лише годують кота, а й стежать за його станом, обробляють його від паразитів та контролюють його «роботу» в магазині.

Нагадаємо, у Кропивницькому в одному з магазинів міста також «працює» незвичний касир. Це кіт Гоша, який уже понад рік мешкає в магазині. Вдень Гоша дійсно «працює» з іншими робітниками. Він, як і інші, о сьомій ранку починає працювати, а саме піднімати настрій відвідувачам та працівникам магазину.

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Теги: тварини магазин Дніпропетровщина фото

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