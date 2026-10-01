Поліція на Тернопільщині пересідає на Tesla: деталі

Автомобілі мають стати резервом на випадок перебоїв із пальним

На Тернопільщині поліція запустила пілотний проєкт з енергонезалежності підрозділу. Для відділення поліції №3 у Теребовлі придбали три електромобілі Tesla, які використовуватимуть групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління поліції у Тернопільській області.

Автомобілі придбали за кошти підприємців. Їх передали патрульним і слідчо-оперативній групі, які виїжджають на виклики громадян.

У поліції пояснюють, що електромобілі допоможуть менше витрачати на пальне. Крім того, вони стануть запасним варіантом для роботи підрозділу, якщо виникнуть проблеми з постачанням або доступністю пального.

«Використання електротранспорту дозволить суттєво скоротити витрати на пальне та експлуатацію службових автомобілів. Наявність транспортних засобів, які не потребують традиційного пального, створює додатковий резерв для роботи підрозділу. У разі перебоїв із постачанням або доступністю пального поліцейські зможуть і надалі оперативно реагувати на виклики громадян та виконувати першочергові службові завдання» – повідомляють у поліції.

Ще одним напрямом проєкту стала модернізація електропостачання відділення. Там реконструюють електромережі та встановлюють сонячну електростанцію. За розрахунками поліції, це має скоротити споживання електроенергії приблизно на 65% і дозволить заощаджувати близько 400 тис. грн щороку.

Для автономної роботи підрозділу також встановлять інвертори та акумуляторні батареї. Вони мають забезпечити роботу відділення у разі перебоїв з електропостачанням.

У поліції зазначають, що проєкт має допомогти зменшити витрати на утримання підрозділу та забезпечити його роботу у разі перебоїв із постачанням пального або електроенергії.

Завершити реалізацію пілотного проєкту планують до кінця 2026 року.

Раніше «Главком» писав, що після призначення Івана Вигівського міністром внутрішніх справ Національну поліцію України тимчасово очолив його перший заступник Максим Цуцкірідзе. Цуцкірідзе призначили тимчасовим виконувачем обов’язків голови Нацполіції. До цього він працював першим заступником голови відомства.