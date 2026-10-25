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У Миколаєві з вольєра зоопарку втекла амурська тигриця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Миколаєві з вольєра зоопарку втекла амурська тигриця
Амурське тигреня
фото з відкритих джерел

Через втому людей пошуки вирішили призупинити до ранку

У ніч проти 25 жовтня з вольєра Миколаївського зоопарку втекло амурське тигреня. Тварину шукали весь день, але поки що не знайшли. Про це повідомив директор закладу Володимир Топчий, повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Фахівці вже з’ясували, що тигреня змогло пролізти крізь прути огорожі. Наразі тварині чотири з половиною місяці, а за розміром вона така, як дорослий спанієль.

«Тигреняті страшно, десь сховалося», – зазначив Топчий.

Пошуки розпочали о 08:00. Працівники обійшли всю територію зоопарку, залучивши мисливських собак, проте станом на 15:45 знайти тигреня так і не вдалося. Через втому людей пошуки вирішили призупинити до ранку.

Водночас уночі на території зоопарку залишать увімкненим освітлення. Якщо тигриця вийде зі свого сховку, охоронці відразу повідомлять працівників, і ті повернуть тварину на місце.

Зазначимо, що тигреня привезли до Миколаєва нещодавно – 21 жовтня. Хижак народився в зоопарку «Лімпопо», що у Львівській області.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по торгово-розважальному центру Cosmo Multimall зазнав пошкоджень контактний зоопарк «Звірополіс».

Також понад 114 особин рідкісних видів тварин Київський зоопарк випустив у дику природу від початку року.

 

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Теги: хижак зоопарк Миколаїв

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